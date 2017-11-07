Александр Кокорин: "У Аргентины есть Месии, и этим все сказано"

Нападающий сборной России Александр Кокорин в интервью "Известиям" отметил, что в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией команда сможет проверить свои силы. По его словам, с сильными соперниками иногда даже удобнее играть.

– Сборная России наконец-то сыграет против топ-команд — Испании и Аргентины. Чего ждете от этих матчей?

– Этих матчей ждут все. Конечно, в первую очередь хочется себя посмотреть, выяснить, на что ты способен в играх с такими соперниками. Насколько мы все готовы сейчас к таким сборным. Это будет важной проверкой для нас.

– Насколько ощутима будет разница в уровне игры по сравнению с предыдущими оппонентами сборной России — Южной Кореей и Ираном?

– Знаете, иногда с более сильными соперниками даже удобнее играть. Они не закрываются на свей половине, стараются играть в футбол. Посмотрим, что предложат наши предстоящие противники. Если судить по предыдущим годам, то с Испанией нам, скорее всего, будет очень непросто. У Аргентины в последнее время были определенные проблемы, они с большим трудом отобрались на чемпионат мира. Но у них есть Лионель Месси, и этим все сказано.