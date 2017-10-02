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17:26 | Футбол — Сборная России

Александр Кокорин: "Соскучился по сборной России, с нетерпением жду игр"


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что постарается проявить себя в играх за сборную России. Форвард также подчеркнул, что соскучился по национальной команде.

– У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России, – сказал для пресс-службы команды Кокорин. – Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю. Может, какие-то новые правила мне еще расскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло. В клубе – одно, в сборной – другое. С нетерпением жду игр за национальную команду.

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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