Александр Кокорин: "Соскучился по сборной России, с нетерпением жду игр"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что постарается проявить себя в играх за сборную России. Форвард также подчеркнул, что соскучился по национальной команде.

– У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России, – сказал для пресс-службы команды Кокорин. – Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю. Может, какие-то новые правила мне еще расскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло. В клубе – одно, в сборной – другое. С нетерпением жду игр за национальную команду.