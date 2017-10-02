Александр Кокорин: "Соскучился по сборной России, с нетерпением жду игр"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что постарается проявить себя в играх за сборную России. Форвард также подчеркнул, что соскучился по национальной команде.
– У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России, – сказал для пресс-службы команды Кокорин. – Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю. Может, какие-то новые правила мне еще расскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло. В клубе – одно, в сборной – другое. С нетерпением жду игр за национальную команду.
Александр Кокорин - о своих впечатлениях от возвращения в @TeamRussia– Сборная России (@TeamRussia) 2 октября 2017 г.
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