Александр Кокорин: "Самедов попросил пас, поэтому я не стал бить"

Нападающий сборной России Александр Кокорин объяснил, почему пенальти в контрольном матче с Катаром (1:2) исполнил именно он, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Футболист также рассказал, почему не стал бить из выгодной позиции в одном из моментов, а решил сделать передачу на Александра Самедова. 15 ноября сборная России сыграет с Румынией в Грозном.
- Проанализировали игру, попытались разобраться, - сказал Кокорин на следующий день после матча. - Самое тяжелое после таких игр это утро. Очень обидное поражение. Кроме себя, винить некого, надо исправляться. По поводу момента - был подсказ от Саши Самедова, он попросил мяч, но потом после игры сказал, что не видел игрока сзади. Очень обидно. Таких моментов много бывает в матчах. Удобнее катить на пустые ворота. Но защитник помешал.
- Если бы не попросил, пробили бы?
- Сто процентов бил бы. Я видел его силуэт справа, но отдавал на голос.
- А что с пенальти?
- Саша у нас пенальтист, его написал тренер, но когда меня сбили, ребята сказали: иди, бей.
- Не многовато ли одиннадцатиметровых в матче?
-Давно такого не было, чтобы сразу два быстрых пенальти. Первый пенальти был немного странным. Во втором атакующий игрок падал заранее, потому что Игорь уже плассировался.
Flamenco
Vovadrive В общем виноват Самедов )) 12:59 ______________________________________________________________________________________________________________ ОН ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ КТО ВИНОВАТ: САМЕДОВ ИЛИ МУМУ... ))
16:38
sardanapulneww
плохому нападающему пенальти бить страшно! Неберущиеся ни при каких обстоятельствах- это 9, это "чистая" 6. удар силы Кумана или Роберто Карлоса, даже в метре от вратаря! Но эти варианты только для МАСТЕРОВ. Так называемые нападающие надеются на обман вратаря (50/50), поэтому и бьют несильно на "удобной"для вратаря высоте и 1м-1,5м от штанги. Хорошие вратари таки ВЛЁТ берут!
15:10
Коуч07
Не дело нападающего в подобной ситуации отдавать кому-либо пас, нужно бить по воротам самому! А пенальти нападающему нужно уметь забивать в любом случае, будь он штатный пенальтист или нет.
14:41
karlikf1
"Не видел игрока сзади". Вот этим вы и отличаетесь от игроков сильных зарубежных клубов, что вы не видите игроков сзади. Поэтому вы и играете в России, а не в Англии, Германии, Италии и т.д. Причём несмотря на вашу непредусмотрительность, получаете вы так, словно вы топовые игроки и глаза у вас на спине и сбоку.
14:17
обманутый лох
муэдзина
14:10
обманутый лох
в обоих случаях это были голоса Муэдзи́на
14:09
обманутый лох
голоса.... голоса.....
14:07
сферический_конь_в_вакууме
Гаттузо зол! //// Точно. С пендалем - это я погорячился. Самедова же прямо перед ним заменили.
13:57
pravda1979
Наша сборная, увы, напоминает детский сад. Каждый пытается снять с себя ответственность. "Я не стал бить по воротам из убойной позиции, потомучто Саша попросил пас." "Я взялся бить пенальти, хотя знал, что могу не забить, потому Саши на поле не было." Смех да и только. И этот футболист называется одним из самых талантливых в нашей стране.
13:51
sars882
СЭ а чего вы заголовок поменяли?
13:35
Гаттузо зол!
сферический_конь_в_вакууме ////Тут речь не про пенальти (к тому моменту Самэдова уже заменили), а о другом моменте, когда Трухлявый мог сам спокойно проходить и бить с 15-16 метров по центру, но Самэдов попросил и он по идиотски катнул мячик криво. Ну он ведь не пасулько, что пасульки хорошие раздавать. В итоге ни два не полтора. В этом весь Кокошка.
13:31
сферический_конь_в_вакууме
Ну как так-то? Штатный пенальтист - Самедов, но пенальти иди бей ты Саша (Кокорин в смысле)... Дисциплины как не было, так и нет. Раз есть штатный пенальтист - ТОЛЬКО он и должен бить пенальти. Бардак. Саня Кокорин: по поводу запоротого момента - ты бей по воротам, не стесняйся. Тебе по амплуа это положено. Раздражает, когда начинают в таких моментах что-то еще выдумывать - проще играйте. Получил мяч в 10 метрах от ворот в хорошей позиции - бей по воротам - они большие - попадешь. Нет - ищут пасом еще кого-то. Не глядя еще. Бред.
13:21
27Hoax
Лучше б Самедов попросил башкой об штангу долбануться.
13:19
Kot13
А давай я у тебя деньгов попрошу. Поделишься? Ну я же попросил! Вежливо!!!
13:18
sars882
Кокорин головного мозга
13:08
sardanapulneww
Не виноватая я!!!!!! Он сам ко мне пришёл!!!!( Бриллиантовая рука)
13:08
**гость**
Во всём !
13:07
Vovadrive
В общем виноват Самедов ))
12:59