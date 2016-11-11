Александр Кокорин: "Самедов попросил пас, поэтому я не стал бить"

Нападающий сборной России Александр Кокорин объяснил, почему пенальти в контрольном матче с Катаром (1:2) исполнил именно он, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Футболист также рассказал, почему не стал бить из выгодной позиции в одном из моментов, а решил сделать передачу на Александра Самедова. 15 ноября сборная России сыграет с Румынией в Грозном.

- Проанализировали игру, попытались разобраться, - сказал Кокорин на следующий день после матча. - Самое тяжелое после таких игр это утро. Очень обидное поражение. Кроме себя, винить некого, надо исправляться. По поводу момента - был подсказ от Саши Самедова, он попросил мяч, но потом после игры сказал, что не видел игрока сзади. Очень обидно. Таких моментов много бывает в матчах. Удобнее катить на пустые ворота. Но защитник помешал.

- Если бы не попросил, пробили бы?

- Сто процентов бил бы. Я видел его силуэт справа, но отдавал на голос.

- А что с пенальти?

- Саша у нас пенальтист, его написал тренер, но когда меня сбили, ребята сказали: иди, бей.

- Не многовато ли одиннадцатиметровых в матче?

-Давно такого не было, чтобы сразу два быстрых пенальти. Первый пенальти был немного странным. Во втором атакующий игрок падал заранее, потому что Игорь уже плассировался.