13:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Кокорин: "Рано поверили, что можем забить Катару еще 2 - 3 мяча"

0
0
0
6
 
Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Александр КОКОРИН.Кокорин сыграл как ведущий российский форвард

Нападающий сборной России Александр Кокорин после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) посетовал, что россияне недооценили соперника. Также форвард рассказал о причинах неудачи команды Станислава Черчесова, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Чем объясните такую невразумительную игру сборной?

– Конец года, много игр, у многих ребят есть проблемы со здоровьем. Некоторые у нас недавно дебютировали и пока вливаются. У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться. Но понятно, что это не оправдание. Вчера были моменты, когда Катар нас не то чтобы переигрывал, но хорошо играл, держал мяч. Мы сами позволяли.

– Показалось, что после гола вы бросили играть.

– Не бросили. Но слишком рано поверили, что можем забить еще 2 - 3 мяча. Зря поверили.

0
0
0
6

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Снежик

наоборот, крепло убеждение, что чем дальше будет продолжаться матч, тем труднее нашим будет в аравийской атмосфере, ну разве что после перерыва чуток продержатся

15:11

Termin79

Надо же, все им кричат, тренер злится, что еще играть и играть, а они уже расслабились...

14:24

SPFAN

Хаха)) Сначала научись забивать!

14:18

mikeV

С чего??? С чего они верят в это????

14:09

футбол_2018

А кто поверил то???Неужели сам?

14:09

tiho

Ну хоть кто-то верил.

14:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ