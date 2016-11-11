Александр Кокорин: "Рано поверили, что можем забить Катару еще 2 - 3 мяча"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) посетовал, что россияне недооценили соперника. Также форвард рассказал о причинах неудачи команды Станислава Черчесова, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Чем объясните такую невразумительную игру сборной?

– Конец года, много игр, у многих ребят есть проблемы со здоровьем. Некоторые у нас недавно дебютировали и пока вливаются. У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться. Но понятно, что это не оправдание. Вчера были моменты, когда Катар нас не то чтобы переигрывал, но хорошо играл, держал мяч. Мы сами позволяли.

– Показалось, что после гола вы бросили играть.

– Не бросили. Но слишком рано поверили, что можем забить еще 2 - 3 мяча. Зря поверили.