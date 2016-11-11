Александр Кокорин: "Рано поверили, что можем забить Катару еще 2 - 3 мяча"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) посетовал, что россияне недооценили соперника. Также форвард рассказал о причинах неудачи команды Станислава Черчесова, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Чем объясните такую невразумительную игру сборной?
– Конец года, много игр, у многих ребят есть проблемы со здоровьем. Некоторые у нас недавно дебютировали и пока вливаются. У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться. Но понятно, что это не оправдание. Вчера были моменты, когда Катар нас не то чтобы переигрывал, но хорошо играл, держал мяч. Мы сами позволяли.
– Показалось, что после гола вы бросили играть.
– Не бросили. Но слишком рано поверили, что можем забить еще 2 - 3 мяча. Зря поверили.
Снежик
наоборот, крепло убеждение, что чем дальше будет продолжаться матч, тем труднее нашим будет в аравийской атмосфере, ну разве что после перерыва чуток продержатся
15:11
Termin79
Надо же, все им кричат, тренер злится, что еще играть и играть, а они уже расслабились...
14:24
SPFAN
Хаха)) Сначала научись забивать!
14:18
mikeV
С чего??? С чего они верят в это????
14:09
футбол_2018
А кто поверил то???Неужели сам?
14:09
tiho
Ну хоть кто-то верил.
14:01