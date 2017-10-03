Александр Кокорин: "Понятное дело, я хотел и ждал вызова в сборную России"

Нападающий сборной России Александр Кокорин отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и наставник "Зенита" Роберто Манчини совершенно разные. Он также добавил, что много работает в том числе и для того, чтобы попадать в сборную.

– Черчесов и Манчини чем-то похожи?

– Они совершенно разные! Различные подходы к тренировкам, – сказал Кокорин. – У всех итальянцев большие физические нагрузки: много бегаем, много тактики. Здесь Станислав Саламович знает ребят, знает модель, которую хочет привить. А мы все понимаем, что он требует от нас.

– Наверняка ведь догадывались, исходя из собственной игры, что вызов в сборную в этот раз никуда не уйдет от вас?

- Понятное дело, хотел и ждал его. Для этого и работаем, чтобы играть во всех главных турнирах, попадать в национальную команду. Это ведь престиж страны!

– А не было в глубине души страха, что та летняя история с шуткой, которую не все поняли, может сказаться на ваших перспективах в сборную?

– Если бы это произошло во время моего недельного командного режима, турнира, пребывания в сборной, – это одно дело. Но это случилось во время моего отдыха! Не надо об этом забывать. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в Новогорске в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.