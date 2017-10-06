Александр Кокорин: "Надеюсь сыграть со Смоловым в атаке"

Нападающий сборной России Александр Кокорин отметил, что уже давно не играл вместе с форвардом Федором Смоловым в нападении. Он также добавил, что хотел бы выйти с ним на поле в ближайших матчах.

– Вы помните, когда последний раз играли со Смоловым в паре?

– В нападении очень давно, – сказал Кокорин в эфире телеканала "Россия 24". – Как-то раз нас ставили вместе, когда мы были еще совсем молодыми. А на поле вместе выходили на чемпионате Европы.

– Сейчас велика вероятность, что у нас в сборной будет пара форвардов Кокорин – Смолов.

– Я надеюсь на это.

Товарищеский матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.​ Следующий матч россияне проведут 10 октября в Казани против Ирана.