Александр Кокорин: "Миллиарды рублей полковника Захарченко обсуждают меньше нашего похода в клуб"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин выразил мнение, что резонанс в связи с походом его и Павла Мамаева в ночной клуб Монако был излишне большим. В июле после вылета россиян с Euro-2016 появилась информация, что Кокорин и Мамаев потратили крупную сумму на вечеринке в Монте-Карло. Впоследствии они были оба переведены в дублирующие составы клубов, однако затем извинились и вернулись в основу.

- Конечно, помню тот день в Монако, - цитирует ТАСС Кокорина. - Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас - хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем-то. Да мы и так это понимаем. Еще раз повторю, не отрицаю - получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка и их уровень поразили, конечно. К слову, совсем недавно у полковника МВД (Дмитрий Захарченко. - Прим. "СЭ") нашли какое-то невероятное количество денег, миллиарды рублей, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб.

Никто из нас не ожидал, что эта история будет такой резонансной. Даже когда видео появилось в сети, я не думал, что люди буду так долго это обсуждать. Это был пир во время чумы? Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такого внимания.

Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло.