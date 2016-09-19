Александр Кокорин: "Миллиарды рублей полковника Захарченко обсуждают меньше нашего похода в клуб"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин выразил мнение, что резонанс в связи с походом его и Павла Мамаева в ночной клуб Монако был излишне большим. В июле после вылета россиян с Euro-2016 появилась информация, что Кокорин и Мамаев потратили крупную сумму на вечеринке в Монте-Карло. Впоследствии они были оба переведены в дублирующие составы клубов, однако затем извинились и вернулись в основу.
- Конечно, помню тот день в Монако, - цитирует ТАСС Кокорина. - Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас - хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем-то. Да мы и так это понимаем. Еще раз повторю, не отрицаю - получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка и их уровень поразили, конечно. К слову, совсем недавно у полковника МВД (Дмитрий Захарченко. - Прим. "СЭ") нашли какое-то невероятное количество денег, миллиарды рублей, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб.
Никто из нас не ожидал, что эта история будет такой резонансной. Даже когда видео появилось в сети, я не думал, что люди буду так долго это обсуждать. Это был пир во время чумы? Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такого внимания.
Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло.
CSKA79
а чем ты кокоша отличаешься от этого гнилого мусора Захарченко?
15:49
Cheremis57
Cantona~~ Во дурак то...------Санёк, радуйся тому что ты футболист без мозгов, а не полковник! Его то посадят и надолго, а ты и дальше будешь заказывать шампанское в Монако!! Уловил разницу?
15:17
Разбанен досрочно
этого и добиваются. чтобы от траты 50 тыщ евро нищий народ вставал на дыбы, а на воровство шайки-лейки опг "Озеро" и их производных вообще перестал реагировать и считал это нормальным явлением.
14:57
karlikf1
В век и нтернета ничего поразительного уже нет и Кокорин не может этого не предполагать, поскольку на откровенного глупца он вроде не похож: сейчас ты сидишь в кабаке, кальянной или ещё где, а минут через 10-15 видео об этом может быть выложено уже в Ютуб, да ещё оформлено дебиловатым комментарием и задорным музыкальным сопровождением. А назавтра СМИ наперебой будут обсуждать данный факт, а простолюдины из числа российской быдлотвари будут строчить комменты, большинство из которых будут сводиться к банальному оскорблению, высмеивыанию и ёрничанию над героем в/ролика.
14:48
Милдронат уходи
горнолыжник из Горно-Алтайска, какой еще чумы? Просто в очередной раз обосрались на крупном турнире, не понимаю, почему это такой резонанс на этот раз вызвало. А вот бабки питунского ставленника - это реальный зашквар
14:45
Friend of Misery
С Павликом пить, с Кокориным пить....
14:43
Константин Эдуардович
Захарченко -копил и не мог себе позволить потратить 0,25% от своей честно накопленной суммы за ОДИН вечер! Вы же за 4 дня истратили бы 1% от всего запасника Захарченко ,а за год -пустили бы его по ветру! Потому вас и обсуждают ,а честного скупердяя Захарченко- нет!
14:43
горнолыжник из Горно-Алтайска
Дак в том-то и дело, Саша, что получился пир во время чумы. Извинился он. Тьфу блин
14:41
27Hoax
...Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло...__________________ Что-то незаметно...
14:39
sardanapulneww
Ты, Сашок, ментяр не трожь!!! Работа у них такая народ оббир..., пардон , ЗАЩИЩАТЬ!!
14:26
wedes
Вот тут он прав, гора денег у мента у нас давно считается нормой.
14:24
Termin79
Да уж, еще и к Гвардиоле хочет пойти поиграть. Ты ж чемпион по шампаньболу, но не в футболе. У тебя такая зарплата только потому что ты талантлив (но талант свой успешно пропиваешь и закапываешь поглубже), молод и с русским паспортом.
14:18
Cantona~~
Во дурак то... Так ничего и не понял, полковник МВД часть системы, от него никто не ждёт ничего кроме воровства, крышевания и прочих коррупционных прелестей, тем более когда это представитель антикоррупционного отдела, а от футболиста народ ждет футбола, а не получив его и увидев как развлекается провалившийся на ЧЕ футболист под гимн России и сотни пузырей с шампунем стоимостью запредельной начинает расстраиваться и реагировать. Санек слишком далек как от футбола, так и от жизни простых смертных, которые и есть болельщики.
14:09