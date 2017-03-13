Александр Кержаков: "За сборную России я уже вряд ли сыграю"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков признался, что ждет вызова в сборную России, но понимает, что уже вряд ли получит его. 34-летний игрок с 30 голами является лучшим бомбардиром национальной команды. Последний раз в футболке сборной России он выходил на поле 26 марта прошлого года в товарищеском поединке с Литвой.

– Вызова в сборную ждет каждый футболист, и я – не исключение, - цитируют "Известия" Кержакова. - Но я оцениваю ситуацию как реалист. Думаю, за сборную России я уже вряд ли сыграю. Как я могу попасть в национальную команду, если я редко играю в клубе? Сколько я ни старался, все равно в последнее время не заслуживал вызова в сборную, поэтому вряд ли уже когда-то окажусь там. Идет омоложение команды, сборную покинули и больше не вызываются несколько возрастных игроков. Меняется поколение, нужен прицел не только на домашний чемпионат мира, но и чуть дальше.

– Вы являетесь лучшим бомбардиром сборной России в ее истории. Есть идея провести какой-то символический прощальный матч?

– Нет, я не могу стать инициатором чего-то подобного. Бывают символические матчи, когда вызывают игрока, но это исходит от руководства футбольного союза. Сам я даже не задумывался об этом.