Александр Кержаков: "Сборной России по силам сохранить победный настрой до Евро-2020"

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков - о выступлении команды в Лиге наций.

– Как вам матчи сборной против Турции и Чехии?

– Увы, посмотреть их не удалось. Во Франции матч с турками не показывали. А с чехами играли, когда мы летели в Москву.

– И все-таки – разговоры про "красную машину" после этих побед уместны? Или перебор?

– Это же не искусственно созданные эмоции. На чемпионате мира команда подарила болельщикам праздник. Продолжает и сейчас радовать. Как игрой, так и результатом. Ну и замечательно! Мне кажется, нашей сборной по силам сохранить победный настрой до чемпионата Европы-2020. Это как минимум. (Александр Кружков)

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