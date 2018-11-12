Александр Кержаков: "Мой сын не знает свою маму. Она обвиняет меня"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о ходе бракоразводного процесса с женой Миланой. Ранее стало известно, что суд принял решение передать их полуторагодовалого сына Артемия матери, однако экс-футболист оспорил данное решение. Милана Кержакова ранее заявляла, что супруг отнял у нее ребенка, но впоследствии призналась, что лечилась от наркозависимости.

– Ребенок сейчас у меня, я обжаловал решение суда, эта жалоба будет рассмотрена 15 числа, -цитирует super.ru Кержакова. – Милана дважды приходила к к сыну после суда, у нас были детские психологи, всё было организовано, у нас есть заключение специалистов. Но почему-то после второго раза она подала заявление в органы опеки о том, что я препятствую ее встречам с ребенком.

– Она приходила на встречу с органами опеки?

– Нет, она приходила со своим психологом, а у меня был организован детский психолог на первую встречу с ребенком. Она прошла не так, как ожидала Милана, наверное, но так, как ожидали все присутствующие.

– Как вел себя ваш сын?

– Как ребенок, который не видел свою маму. Он ее не знает, но это нормально для маленького ребенка, который столько времени не видел маму. Это ей говорили психологи, которые там присутствовали.

– Как Милана на это реагировала?

– Она стала меня обвинять в том, что я настраиваю ребенка против нее. Также она не поверила объяснениям специалистов, которые сказали ей, что невозможно настроить на что-то полуторагодовалого ребенка. Потом она приехала еще раз, но ребенок так же реагировал. Это всё есть в заключении. Пока не будет рассмотрена моя жалоба, она юридически не сможет забрать ребенка. Я не понимаю, почему она подает заявления о том, что я препятствую её встречам с сыном. Вот например, у нас была назначена с ней встреча с ребенком на воскресенье. После этого, она пропала с радаров и только вчера вечером сообщила о том, что она больна.

– Как вы оцениваете ее состояние?

– Ее представители говорят о том, что она вообще не лечилась. На суде они заявляли, что до июня Милана была все время с ребенком. Суд не принял во внимание ее интервью и соцсети, в которых она признавалась в том, что она больна.

– Вы пытались ей помочь с лечением?

– Я неоднократно участвовал в этом – в лечениях и реабилитациях. С февраля по июнь на лечение её положила мать её. А с июля по октябрь уже я оплачивал лечение и реабилитацию на Самуи.

– Когда у вас следующее заседание?

– 14 ноября. Представители Миланы говорят, что она очень хочет быть на заседании, но боится провокаций с моей стороны. По их словам, именно поэтому она не пришла. Я могу заявить, что я 14 ноября не пойду на это заседание, чтобы позволить ей высказаться и ответить на все вопросы всех сторон суда. Пожалуйста!