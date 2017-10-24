Александр Кержаков: "Кокорину и Смолову нужно время, чтобы сыграться"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков в интервью "Известиям" отметил, что в командах, где играют Александр Кокорин и Федор Смолов, редко используется схема с двумя нападающими. По его словам, футболистам нужно привыкнуть к тактической расстановке.

- В последних матчах сборной России в нападении играли Александр Кокорин и Федор Смолов, которых сейчас называют лучшими форвардами страны. Как вы оцените такое сочетание?

- Они показали в этих играх не то, чего от них ждали. В командах, где они играют, редко используется схема с двумя нападающими. Им просто нужно привыкнуть к этой тактической расстановке, нужно время сыграться. Смолов два раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, Кокорин сейчас показывает феерический футбол. Нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу на поле, тогда в сборной получится очень хороший тандем нападающих, который будет приносить пользу команде.

- До чемпионата мира остается совсем немного времени. Насколько реально успеть сыграться?

- Думаю, вполне реально. В следующем году времени для того, чтобы сборная наладила сочетания, а ее футболисты сыгрались друг с другом, будет немного больше. Все-таки это домашний чемпионат мира, и руководители нашего футбола, думаю, пойдут навстречу национальной команде. У главного тренера будет больше возможностей уделять внимание всем игровым связям и той модели, которую он привносит в игру сейчас. Год - это не такой большой срок, но чем больше времени будет у главного тренера до начала мундиаля, тем более сыгранной и сбалансированной во всех линиях будет команда.