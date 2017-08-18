Александр Гришин: "Черчесов подробно отчитался о подготовке к Кубку конфедераций"

Старший тренер юношеской сборной России Александр Гришин остался доволен итоги техкома РФС. Специалист подчеркнул, что перед его командой стоит задача пройти в элитный раунд чемпионата Европы.

– Мне заседание техкомитета понравилось, – сказал Гришин. – Все отчитались. Заслушали доклад Станислава Саламовича Черчесова по подготовке к Кубку конфедераций, по самому турниру. Подвели итоги, все прошло позитивно. Присутствовали наши заслуженные тренеры и руководители Никита Павлович Симонян, Александр Багратович Мирзоян, Михаил Данилович Гершкович. Все прошло позитивно, все было очень профессионально. Обсудили планы на будущее. Черчесов сделал очень подробный, детальный доклад.

Какая задача стоит перед моей юношеской сборной? Она одна – проход в элитный раунд чемпионата Европы. Мы прекрасно понимаем, куда нужно идти. По возможности, нужно попасть на чемпионат мира. Кроме того, необходимо искать талантливых ребят, которые потом будут играть в молодежной сборной, а затем, дай бог, и в национальной.