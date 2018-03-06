Александр Головин: "Выиграть чемпионат мира, или "Золотой мяч"? Командные цели важнее"

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин ответил на вопросы болельщиков на странице национальной команды в социальной сети "ВКонтакте". Хавбек назвал Саудовскую Аравию, Египет и Уругвай, с которыми россияне сыграют в группе A на домашнем чемпионате мира, очень сильными командами.

- Кто из футболистов, играющих на вашей позиции, является для вас примером?

- На моей позиции очень много футболистов, за которыми я слежу. Очень нравится наблюдать за их игрой. Три самых любимых - Модрич, Хави и Иньеста.

- Как вам связка Головин - Фирмину - Салах?

- Звучит очень приятно, но к этому еще нужно стремиться.

- Что для вас лучше - самому забивать, или отдавать результативные передачи?

- Мне больше нравится отдавать результативные передачи, но самое главное - приносить пользу команде.

- Сильно ли меняется ваша игра, когда понимаете, что за вами наблюдают скауты грандов?

- Не самом деле - нет. Я вообще об этом не думаю. Если начинать "выпрыгивать из штанов", это пойдет только во вред.

- Как вы относитесь к группе, которая выпала в ходе жеребьевки ЧМ-2018? С какой сборной было бы интересно сыграть?

- К группе отношусь положительно. Команды очень сильные. Думаю, на чемпионате мира слабых нет. Интересно будет сыграть все матчи, потому что это домашний турнир - каждый матч будет важным.

- Почему выбрали именно 17-й номер для выступления за клуб и сборную?

- Мне больше всего с детства нравился этот номер. Под этим номером играли очень хорошие футболисты. Как-то пошло, что с детства понравилась эта цифра.

- Что бы вы хотели выиграть больше: чемпионат мира, или "Золотой мяч"?

- Конечно, командные цели для меня всегда важнее. Безусловно, чемпионат мира.