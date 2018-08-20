Александр Головин: "Вся страна за полтора месяца от ненависти к футболу повернулась к большой любви"

Новичок "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что после чемпионата мира отношение к сборной России поменялось. По его словам, команда доказала, что способна играть на высоком уровне.

– Артем Дзюба рассказывал, что его даже бабушки узнают и обнимают. А вы какие-то признаки всенародной любви успели ощутить?

– Конечно. Каждый чувствовал. Видно было, что вся страна за полтора месяца от ненависти к футболу повернулась к большой любви.

– Чемпионат мира добавил вам уверенности, что вы можете играть на абсолютно любом уровне?

– Во-первых, он показал, что мы – не слабая команда, и при должном желании она может добиться больших успехов. Думаю, что не только у меня, а у многих футболистов нашей сборной есть шанс проявить себя в Европе. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Александра Головина обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – здесь