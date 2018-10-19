16:17 | Футбол — Сборная России

Александр Головин: "В сборной России пробуют играть в PUBG, но потом бросают и дальше играют в CS"

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Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, почему игроки сборной предпочитают Counter-Strike, а не PlayerUnknown’s Battlegrounds.

- Да у нас, если честно, много кто играет, даже в сборной если взять, – цитирует футболиста Cybersport.ru. —  В PUBG так, пробуют все, но из-за того, что поначалу тяжело очень, все бросают сразу и в CS дальше играют.

Ранее Головин заявлял, что если бы не стал футболистом, то выбрал бы карьеру киберспортсмена.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/aleksandr-golovin-na-strime-dreinisa-u-menya-v-dotu-tri-tysyachi-chasov-naigrano

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