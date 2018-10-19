Александр Головин: "У меня в "Доту" три тысячи часов наиграно"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал о своем опыте игры в Dota 2.

- У меня в "Доту" три тысячи часов [наиграно], – цитирует футболиста Cybersport.ru. – У меня был [MMR] почти шесть тысяч одно время – до момента, когда я только приехал в ЦСКА. Началось все плотно, времени не было особо играть. Потом не играл года два, потом опять начал. В одно время хорошо получалось.

Ранее Головин заявлял, что если бы не стал футболистом, то выбрал бы карьеру киберспортсмена.