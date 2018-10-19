Александр Головин: "У меня в "Доту" три тысячи часов наиграно"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал о своем опыте игры в Dota 2.
- У меня в "Доту" три тысячи часов [наиграно], – цитирует футболиста Cybersport.ru. – У меня был [MMR] почти шесть тысяч одно время – до момента, когда я только приехал в ЦСКА. Началось все плотно, времени не было особо играть. Потом не играл года два, потом опять начал. В одно время хорошо получалось.
Ранее Головин заявлял, что если бы не стал футболистом, то выбрал бы карьеру киберспортсмена.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/aleksandr-golovin-na-strime-dreinisa-u-menya-v-dotu-tri-tysyachi-chasov-naigrano
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