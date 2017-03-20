18:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Головин: "Сборную Кот-д'Ивуара можно будет переиграть за счет каких-то хитростей"

0
0
0
0

Полузащитник сборной России Александр Головин после первой тренировки на сборе перед контрольными матчами с Кот-д'Ивуаром и Бельгией отметил, что очень хочет сыграть на стадионе "Краснодара", передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист подчеркнул, что национальной команде в предстоящей встрече с африканскими "Слонами", которая состоится 24 марта, придется очень тяжело.

– Краснодарской погоде удивились?

– Нет, перед вылетом посмотрел, какая тут погода.

– Вживую стадион "Краснодара" еще не видели?

– Нет, но смотрел по телевизору. Очень красивый стадион, хочу на нем сыграть.

– Что скажете о сопернике?

– Физически мощная команда. Будет очень тяжело с ними. Переиграть можно будет за счет каких-то хитростей.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...