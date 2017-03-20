Александр Головин: "Сборную Кот-д'Ивуара можно будет переиграть за счет каких-то хитростей"

Полузащитник сборной России Александр Головин после первой тренировки на сборе перед контрольными матчами с Кот-д'Ивуаром и Бельгией отметил, что очень хочет сыграть на стадионе "Краснодара", передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист подчеркнул, что национальной команде в предстоящей встрече с африканскими "Слонами", которая состоится 24 марта, придется очень тяжело.

– Краснодарской погоде удивились?

– Нет, перед вылетом посмотрел, какая тут погода.

– Вживую стадион "Краснодара" еще не видели?

– Нет, но смотрел по телевизору. Очень красивый стадион, хочу на нем сыграть.

– Что скажете о сопернике?

– Физически мощная команда. Будет очень тяжело с ними. Переиграть можно будет за счет каких-то хитростей.