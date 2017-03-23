Александр Головин: "Россия на Euro-2016 была наказана за недостаток концентрации"

Полузащитник сборной России Александр Головин выразил уверенность в том, что национальная команда не сумела выйти игр группы на чемпионате Европы 2016 года из-за недостатка концентрации.

Россияне заняли третье место в группе, сыграв вничью с англичанами (1:1) и уступив словакам (1:2) и валлийцам (0:3). Головин выходил в стартовом составе в первых двух играх.

- Первое время переживал, конечно, тем более в таком возрасте. Сыграли неудачно, много грязи обрушилось, много думал, но через какое-то время тренеры и ребята из команды сказали, что надо забыть и смотреть вперед, - приводит ТАСС слова Головина. - Что сейчас и происходит - более или менее забыл об этом.

По мнению полузащитника, команда на турнире была наказана за отсутствие достаточной концентрации.

- Где-то недоработали, где-то не было максимальной концентрации, - продолжил Головин. - Может, в чемпионате России за такое прощают, но на чемпионате Европы мы были за это сразу наказаны.