Александр Головин: "Предпочту выигрыш чемпионата мира "Золотому мячу"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин считает победу на чемпионате мира более ценным трофеем, чем выигрыш "Золотого мяча".

- Больше бы хотел выиграть чемпионат мира, чем "Золотой мяч". Я - за командный успех, - приводит официальный Твиттер сборной России слова Головина.