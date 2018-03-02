Александр Головин: "Предпочту выигрыш чемпионата мира "Золотому мячу"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин считает победу на чемпионате мира более ценным трофеем, чем выигрыш "Золотого мяча".
- Больше бы хотел выиграть чемпионат мира, чем "Золотой мяч". Я - за командный успех, - приводит официальный Твиттер сборной России слова Головина.
Один из ответов Александра Головина на вопросы наших подписчиков, завтра ждите полное видео с ответами 🔥 pic.twitter.com/voYpx8nulq– Сборная России (@TeamRussia) 2 марта 2018 г.
staerswimmer23
Баламошка, куда ни ткни, всё равно попадешь!
03:55
баламошка
PitersS Я, вот, тоже думаю-кем мне стать-президентом или олигархом?! Тут советуют брать оба-а разве, можно?///////Можно. Становишься президентом, воруешь, что не приколочено и становишься олигархом. Как в одной стране. Не буду тыкать в неё пальцем.
22:37 2 марта
Brother Beyond
Что за допинг он курит?
22:36 2 марта
PitersS
Я, вот, тоже думаю-кем мне стать-президентом или олигархом?! Тут советуют брать оба-а разве, можно?
22:34 2 марта
баламошка
Они на себя в зеркало вообще не смотрят) Таскают на себе чумаданы денег и думают, что они все Меськи из-за этого. Ну, может, чуть похуже. Меське просто больше везёт.
22:33 2 марта
при счете 0:4 судья сломал игру
бери оба, чё...
22:19 2 марта
Боснийский рефери
Ну а что вам мешает?????
22:08 2 марта