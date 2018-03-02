21:55 2 марта | Футбол — Сборная России

Александр Головин: "Предпочту выигрыш чемпионата мира "Золотому мячу"

7

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин считает победу на чемпионате мира более ценным трофеем, чем выигрыш "Золотого мяча".

- Больше бы хотел выиграть чемпионат мира, чем "Золотой мяч". Я - за командный успех, - приводит официальный Твиттер сборной России слова Головина.

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

staerswimmer23

Баламошка, куда ни ткни, всё равно попадешь!

03:55

баламошка

PitersS Я, вот, тоже думаю-кем мне стать-президентом или олигархом?! Тут советуют брать оба-а разве, можно?///////Можно. Становишься президентом, воруешь, что не приколочено и становишься олигархом. Как в одной стране. Не буду тыкать в неё пальцем.

22:37 2 марта

Brother Beyond

Что за допинг он курит?

22:36 2 марта

PitersS

Я, вот, тоже думаю-кем мне стать-президентом или олигархом?! Тут советуют брать оба-а разве, можно?

22:34 2 марта

баламошка

Они на себя в зеркало вообще не смотрят) Таскают на себе чумаданы денег и думают, что они все Меськи из-за этого. Ну, может, чуть похуже. Меське просто больше везёт.

22:33 2 марта

при счете 0:4 судья сломал игру

бери оба, чё...

22:19 2 марта

Боснийский рефери

Ну а что вам мешает?????

22:08 2 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!