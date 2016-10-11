Александр Головин: "Понравилось, как сборная России играла в атаке в матче с Коста-Рикой"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подчеркнул, что переговоры с клубом о продлении контракта прошли без затруднений. Новое соглашение хавбека с армейцами действует до лета 2019 года.

– Вы совсем недавно продлили контракт с ЦСКА. Как все прошло?

– Вообще без затруднений!

– Вас сейчас вызывали в молодежную сборную, но из-за травмы сыграть не удалось. Какое вообще будущее у этой команды, которая не сумела выйти из отборочной группы?

– Да хорошее будущее, есть в команде классные ребята. Мы ведь нормально выступали, по игре никому не уступали. Где-то не везло. Разве что в одном матче по-настоящему провалились...

– А матч первой сборной с Коста-Рикой смотрели?

– Да. Понравилось, как наши ребята играли в атаке.

– Кстати, с какими мыслями вспоминаете спустя несколько месяцев Euro?

– Смешанные чувства... Результат получился плохой, сам я свой лучший футбол тоже не показал. Но получил при этом большой опыт. Побывать на таком турнире – это ведь мечта любого футболиста! (Филипп ПАПЕНКОВ)