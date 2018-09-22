Александр Головин: "От травмы полностью восстановился"

Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что полностью оправился от травмы. Футболист в пятницу, 21 сентября, провел свою первую игру за "Монако". В матче 6-го тура чемпионата Франции с "Нимом" (1:1) он вышел на поле во втором тайме, сыграв 23 минуты.

Головин в июле перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро, став самым дорогим в истории российским игроком. 22-летний хавбек заключил с "монегасками" пятилетний контракт. В начале августа Головин на одной из тренировок "Монако" растянул связки правого голеностопа и выбыл из строя. Он вернулся в общую группу команды 13 сентября.

– Большое спасибо за поздравления с дебютом, – приводит "РИА Новости" слова Головина. – Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были. Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре. От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача – работать на максимуме и приносить пользу команде.