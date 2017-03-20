18:21 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Головин: "Не чувствую себя твердым игроком сборной"

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Полузащитник сборной России Александр Головин после первой тренировки на сборе перед контрольными матчами с Кот-д'Ивуаром и Бельгией заявил, что ему еще предстоит закрепиться в национальной команде, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек ЦСКА подчеркнул при этом, что в сборной сложилась хорошая атмосфера.

– Я приехал в сборную в хорошем настроении, – сказал Головин. – Очень рад, что получил вызов. Буду стараться оправдывать доверие.

– Какая атмосфера в команде? Чувствуете себя твердым игроком сборной?

– Атмосфера хорошая, но твердым игроком сборной себя не чувствую. Я буду стремиться к этому.

– Как оцените свое физическое состояние после тяжелой игры в Грозном?

– Да, тяжело было. Сейчас все игры тяжелые, но физическое состояние хорошее. Завтра будет еще лучше.

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