Александр Головин: "Мы играли хорошо, но не хватало везения в завершении"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил, что команда играла хорошо – просто не хватило везения. По его словам, результат не совсем справедлив.

- Я играл на той же самой позиции, что и в ЦСКА, почти те же функции исполнял, - отметил Головин. - Считаю, что мы играли хорошо, но не хватало везения в завершении. Свист с трибун не слышал, но, на мой взгляд, сборную поддерживали хорошо. Я считаю, что мы не заслуживали поражения. (Екатерина ПОТАПОВА)