Александр Головин: "Мы играли хорошо, но не хватало везения в завершении"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил, что команда играла хорошо – просто не хватило везения. По его словам, результат не совсем справедлив.
- Я играл на той же самой позиции, что и в ЦСКА, почти те же функции исполнял, - отметил Головин. - Считаю, что мы играли хорошо, но не хватало везения в завершении. Свист с трибун не слышал, но, на мой взгляд, сборную поддерживали хорошо. Я считаю, что мы не заслуживали поражения. (Екатерина ПОТАПОВА)
любфут
Если при такой игре считать, что команда хорошо играла, то точно нам болельшикам на стадионе делать нечего, пусть катают мяч для себя...
22:58
NapoliFC
Всех из Спартака домой, чемпионат явно для них важнее!
22:57
Wagner Slav
Вы играли?
22:32
Vedi
Мальчик - ты свист по вашей игре не слышал ? Люди плевались от вашего футбола - а он - хорошо играли .
22:20
waleriy
Мало того что он в футбол играть не умеет , так он еще инвалид- плохо слышит. Как таких в сборную берут. Наверное так-же как в клубах- с купюрами помощнику тренера.
22:06
adehduard
Мы играли не просто хорошо, а великолепно. Жаль, что россияне не могут отличить г-но от конфеты. Надо повышать культуру боления.
22:03
higagy
Какие же вы невезучие, аж в седьмом десятке в рейтинге исключительно из-за невезения. Наверное, всех в понедельник мама родила.
22:00
Армеец-1
В завершении, уважаемый Александр, вам не хватило ..... техники!
21:59
майор99
Пацан, ты поправь в своем спиче одно слово: не "везения" не хватило, а "УМЕНИЯ". Это гораздо сложнее - играть в футол - чем балаболить языком, что мол "мы можем обыграть любого". Хотя и там была смысловая ошибка во фразе: не "мы можем", а "нас могут оыграть любые"
21:57
shpasic
так хорошо играли, что чуть в космос не улетели)
21:55