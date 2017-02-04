Александр Головин: "Моя цель - сыграть за сборную России на Кубке конфедераций"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что армейцы не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов из-за нехватки уверенности в своих силах. По его словам, красно-синим необходимо понять, что соперники в само престижном европейском клубном турнире точно такие же люди, как и они.

- Не знаю, почему мы раз за разом не можем выйти из группы. Возможно, в какой-то степени не хватает уверенности в своих силах, - приводит ТАСС слова Головина. - Надо понять, что мы такие же люди, как и наши соперники. Ведь нельзя сказать, что "Байер" и "Монако" были выше нас на голову, мы играли с ними на равных, если не брать в расчет выездную встречу с монегасками (ЦСКА проиграл 0:3. - Прим. "СЭ").

В серии Акинфеева виноваты мы все. Он один из лучших вратарей мира, часто нас спасает, а это просто какой-то злой рок, банальное невезение, Игорь такого точно не заслужил.

Если говорить о чемпионате Европы, то до сих пор обидно, что не смогли удачно выступить. Но Леонид Слуцкий помог выйти из непростой моральной ситуации, настроил меня на правильное русло, и после этого я уже стараюсь не оборачиваться назад. Хотя мне в любом случае было полезно сыграть на турнире такого уровня, с такими сильными сборными, скорости были просто сумасшедшие. Турнир помог мне набраться опыта, перенять какое-то мастерство у партнеров и соперников.

Со Станиславом Черчесовым лично не общался. Но я очень хочу выступить на Кубке конфедераций. Чего скрывать, было бы неплохо, если бы меня пригласили в команду уже на мартовские матчи. Скажу так - выступление на Кубке конфедераций является моей целью на сегодняшний день, а там уже впереди и чемпионат мира в России, это вообще мечта для любого молодого футболиста.