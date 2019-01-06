Александр Филимонов: "Играю даже сейчас, на любительском уровне"

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов в интервью "СЭ" рассказал, что продолжает футбольную карьеру на любительском уровне. В конце прошлого сезона голкипер завершил выступления на профессиональном уровне в возрасте 44 лет. Последним клубом в его карьере стала команда из первенства Олимп-ПФЛ "Долгопрудный".

– Все равно играю, даже сейчас, – сказал Филимонов. – На любительском уровне. Играю в ЛФЛ, кстати, чемпион северного округа Москвы, играю в ЛФК – это то, что раньше называлось КФК, третий дивизион. Выступал на первенстве Москвы за команду "Росич". И с ней же съездил на заключительный всероссийский турнир, где собираются победители своих зон. В Москве стали чемпионами, на России заняли третье место.

– Это все после официального завершения карьеры?

– Естественно. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Филимонова - скоро в "СЭ"