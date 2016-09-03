Александр Ерохин: "В сборной при Черчесове без шуток не обходится"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин, который в среду дебютировал в составе сборной России в матче с Турцией (0:0), подчеркнул, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов держит футболистов в тонусе. По словам игрока, обстановка в коллективе рабочая.

– Вас вызывал в сборную еще Леонид Слуцкий – правда, на поле выйти не довелось. Как изменилась национальная команда с приходом Станислава Черчесова? – вопрос Ерохину.

– Когда в прошлый раз сюда приезжал, мы обыграли Швецию и Лихтенштейн. Все были на позитиве, полны эмоций, смотрели в будущее с оптимизмом. Сейчас новый тренер внес изменения, состав серьезно обновился. Думаю, станем меняться в лучшую сторону, потому что Станислав Саламович все держит в кулаке. Мы провели первый матч под его руководством и теперь должны прибавить. До следующей встречи с Ганой пристально изучим схему, притремся друг к другу и выступим лучше.

– Да – но не всем футболистам нравится, когда они оказываются в ежовых рукавицах.

– Я бы не сказал, что сейчас у нас слишком суровые условия. Черчесов держит команду в тонусе, чтобы у ребят не пропадала страсть, желание на тренировках и в играх. Именно в этом компоненте можно прибавлять. Обстановка в коллективе вполне рабочая, но и без шуток не обходится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Ерохина