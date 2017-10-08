Александр Ерохин: “Приложим максимум усилий, чтобы Азмун не забил сборной России”

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин рассказал, что команда приложит максимум усилий, чтобы форвард иранцев и "Рубина" Сердар Азмун не забил гол в контрольной встрече, которая состоится в на следующей неделе. Хавбек отметил, что предстоящая игра будет непростой.

-Что можете сказать о сборной Ирана?

-Они были чемпионами в Азии, сильная команда. Предстоит тяжелый матч.

-Азмун забьет сборной России?

-Приложим максимум усилий, чтобы не забил. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, матч Россия – Иран состоится 10 октября в Казани на стадионе "Казань Арена". Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.