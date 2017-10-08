Александр Ерохин: “Приложим максимум усилий, чтобы Азмун не забил сборной России”

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин рассказал, что команда приложит максимум усилий, чтобы форвард иранцев и "Рубина" Сердар Азмун не забил гол в контрольной встрече, которая состоится в на следующей неделе. Хавбек отметил, что предстоящая игра будет непростой.
-Что можете сказать о сборной Ирана?
-Они были чемпионами в Азии, сильная команда. Предстоит тяжелый матч.
-Азмун забьет сборной России?
-Приложим максимум усилий, чтобы не забил. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, матч Россия – Иран состоится 10 октября в Казани на стадионе "Казань Арена". Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- Рубин
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Александр Ерохин (футбол)
- Сердар Азмун
marksan
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