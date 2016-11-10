Александр Ерохин: "Получение паспорта не гарантирует места в составе сборной"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин выразил уверенность в том, что у натурализованных игроков нет никакого преимущества в национальной команде. По его словам, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым не обращает на это внимания.

– Следующий матч сборная проведет в Грозном, где встретится с Румынией. Как относитесь к­ идее проведения матча в столице Чеченской республики?

– Положительно, – приводит RT слова Ерохина. – Уверен, стадион будет полон, а национальной команде устроят теплый прием. А­ это главное.

– В сборную не приехал из-за травмы Марио Фернандес. Как относитесь к натурализованным игрокам в сборной?

– Получение паспорта ­не гарантирует места в составе. Ему нужно выдержать конкуренцию. Тренеры не смотрят, кто ­родился в России, а кто за границей, когда ­призывают под знамена сборной. У натурализованных игроков нет никакого преимущества.