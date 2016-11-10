Александр Ерохин: "Получение паспорта не гарантирует места в составе сборной"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин выразил уверенность в том, что у натурализованных игроков нет никакого преимущества в национальной команде. По его словам, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым не обращает на это внимания.
– Следующий матч сборная проведет в Грозном, где встретится с Румынией. Как относитесь к идее проведения матча в столице Чеченской республики?
– Положительно, – приводит RT слова Ерохина. – Уверен, стадион будет полон, а национальной команде устроят теплый прием. А это главное.
– В сборную не приехал из-за травмы Марио Фернандес. Как относитесь к натурализованным игрокам в сборной?
– Получение паспорта не гарантирует места в составе. Ему нужно выдержать конкуренцию. Тренеры не смотрят, кто родился в России, а кто за границей, когда призывают под знамена сборной. У натурализованных игроков нет никакого преимущества.
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https://russian.rt.com/sport/article/331818-erohin-sbornaya-cherchesov