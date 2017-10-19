Александр Ерохин: "Очередь за футболкой Месси? Это не самое главное"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин отметил, что в сборной России никто не обсуждает рекордно низкое положение национальной команды в рейтинге ФИФА.

– Именно тему рейтинга на последнем сборе не поднимали. Говорили только о том, что необходимо выходить и побеждать в каждом матче, – цитирует Ерохина sportsdaily.ru. – Конечно, тот же рейтинг зависит только от наших результатов, как и в целом отношение к нам болельщиком, атмосфера вокруг сборной. Цель только одна – побеждать и вернуть доверие болельщиков.

– Два ближайших соперника сборной России – Аргентина и Испания. К этим матчам подход будет, наверняка, особенный.

– Играя за сборную, сложно себе позволить недонастроиться на матч или выйти расслабленным на поле, собственно, как и за клуб. Настрой будет максимальным. Единственное, соперники очень высокого уровня. Но тренерский штаб нам расскажет о них все, надеюсь, выступим удачно. Я смотрел матч Испании с Италией, команда из года в год выступает здорово, держит планку. Атакует и обороняется на высочайшем уровне. Будем готовиться.

– Очередь за футболкой Лионеля Месси уже формируется?

​– Часто спрашивают о футболках (улыбается). Но это ведь не самое главное.