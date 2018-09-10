Александр Ерохин – об игре сборной: "Сначала "мы", а потом – каждый по отдельности"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после победы в товарищеском матче над Чехией (5:1) отметил поддержку болельщиков в Ростове-на-Дону, передает спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Как вам атмосфера в Ростове? – вопрос Ерохину.

– Ростов – как всегда. Все супер – и поддержка, и болельщики. Приятно забить на этом стадионе, я впервые здесь сыграл.

– Рады, что не просто победили, а крупно?

– Пять голов – отличный результат, но это скорее командная работа.

– Как поменялась тактика?

– Тактическая схема была такой же, как в матче с Турцией. Просто задания были немножко другие – это связано с тем, как играет Чехия и ее линия обороны. Мы выполняли то, что просил тренер.

– В какой футбол играет сборная?

– Я бы ответил словами тренера: "Сначала есть "мы", а потом уже каждый по отдельности". Если кто-то ошибся, то он отработает момент. В первую очередь, мы – команда.