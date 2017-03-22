Александр Ерохин: "Невозможно не обращать внимания на позицию сборной России в рейтинге ФИФА"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что для команды товарищеские матчи и игры на Кубке конфедераций не должны отличаться друг от друга. По словам хавбека, невозможно не обращать внимания на позицию сборной в рейтинге ФИФА.

– Сейчас сборной России предстоят матчи с ивуарийцами и бельгийцами. Встречу со вторыми ждете особенно? – вопрос Ерохину.

– Но я бы и ивуарийцев не называл средней командой, они одни из лидеров в Африке. А у бельгийцев все футболисты на слуху. Будет очень интересно. Сейчас мы при матчах с "Манчестер Юнайтед" столкнулись с Маруаном Феллаини и Эриком Байи.

– Вы принимали участие исключительно в товарищеских матчах сборной России. На ваш взгляд, уровень игр на Кубке конфедераций по статусу и эмоциям будет другим?

– Для нас эти матчи не должны отличаться. Мы все проецируем через контрольные матчи, максимально стараемся проявить себя, и результат важен в этих матчах. Сейчас нужно делать все для команды, чтобы расти вместе с ней.

– Как вы относитесь к позиции России в рейтингах ФИФА?

– Об этом пишут, на это невозможно не обращать внимания. Мы об этом знаем, и мы приезжаем в сборную с мыслями о том, чтобы исправить ситуацию.

– Как понимаю, вы читаете СМИ.

– Я сильно не вдаюсь в подробности, читаю только главные новости на сайтах.

Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА