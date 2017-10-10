Александр Ерохин: "Могли дожать сборную Ирана"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин уверен, что национальная команда могла одержать победу в товарищеском матче с Ираном (1:1). По словам хавбека, россиянам не хватало контроля мяча, чтобы создавать остроту у ворот соперника.

– Добавили свежести впереди, все-таки между матчами было два дня перерыва, – сказал Ерохин в послематчевом флеш-интервью. – Это была реакция на пропущенный мяч, нужно было отыгрываться. Мы могли дожать.

Почему не было остроты? Немного не хватало контроля мяча, не совсем правильно выходили из обороны в атаку. Тренеры подсказали в перерыве, и этот аспект стал лучше.

Про пропущенный гол? Пока ничего не говорили. Думаю, что разбор будет на следующем сборе. Посмотрим, почему так получилось.

Присутствие четырех зенитовцев на поле в конце матча сказалось на том, что сборная стала играть лучше? Когда выступаешь за национальную команду, не обращаешь на это внимания. Ты играешь за сборную.