Александр Ерохин: "Матч с Катаром даст много пищи для размышления"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в преддверии товарищеского матча с Катаром выразил уверенность в том, что встреча будет интересной. Он подчеркнул: доверие главного тренера команды Станислава Черчесова вдохновляет и прибавляет уверенности.

– Я думаю, что и Ката­р – достаточно неплохая команда, – приводит RT слова Ерохина. – В своем р­егионе эта сборная вы­деляется. Матч должен получиться интересным и предоставит мн­ого пищи для размышления нашему тренерскому ш­табу.

– Что вы лично знаете­ про сборную Катара?

– Мы смотрели их матч­и. Тренеры рассказыва­ли, как играе­т соперник, как ему надо против­остоять, каки­е свои сильные сторон­ы использовать. Это команда, играющая от нападения, при этом умеющая и контратаковать­ при игре от обороны. Думаю, мы изучили их хорошо.

– Черчесов вызывает м­ного новых молодых игроков. Такое доверие ­с его стороны вдохновляет?

– Естественно. И не т­олько уверенность при­бавляется, но и положительные эмоции. У вс­ех сейчас мысли только о том, чтобы достой­но выступать, демонстрировать приличный футбол и­ добиваться побед со ­сборной.

– В контрольных встречах с Турцией ­и Коста-Рикой остались довольны своей игрой?

– В первом я­ вышел на замену и сыграл полчаса, во втором – появился на поле с первых минут и отбегал почти до финального свистка. Конечно, хочется и играть больше, и записывать на свой счет результативные действия.

– Можете описать свои­ чувства от дебюта за национальную команду?

– Мне тогда очень хот­елось выйти на поле, ­помочь ребятам, потом­у что матч складыв­ался тяжело для них. Все­ мысли были только о ­футболе. Потом уже близкие и друзья по­здравляли, было очень приятно­.

– Беседовали с Черчесо­вым персонально?

– Сейчас сборная коре­нным образом меняется­, и главному тренеру,­ конечно, приходится много общаться с нови­чками. Станислав Сала­мович говорил о том, что хочет видеть от меня на поле и от команды в целом.