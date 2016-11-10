Александр Ерохин: "Матч с Катаром даст много пищи для размышления"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в преддверии товарищеского матча с Катаром выразил уверенность в том, что встреча будет интересной. Он подчеркнул: доверие главного тренера команды Станислава Черчесова вдохновляет и прибавляет уверенности.
– Я думаю, что и Катар – достаточно неплохая команда, – приводит RT слова Ерохина. – В своем регионе эта сборная выделяется. Матч должен получиться интересным и предоставит много пищи для размышления нашему тренерскому штабу.
– Что вы лично знаете про сборную Катара?
– Мы смотрели их матчи. Тренеры рассказывали, как играет соперник, как ему надо противостоять, какие свои сильные стороны использовать. Это команда, играющая от нападения, при этом умеющая и контратаковать при игре от обороны. Думаю, мы изучили их хорошо.
– Черчесов вызывает много новых молодых игроков. Такое доверие с его стороны вдохновляет?
– Естественно. И не только уверенность прибавляется, но и положительные эмоции. У всех сейчас мысли только о том, чтобы достойно выступать, демонстрировать приличный футбол и добиваться побед со сборной.
– В контрольных встречах с Турцией и Коста-Рикой остались довольны своей игрой?
– В первом я вышел на замену и сыграл полчаса, во втором – появился на поле с первых минут и отбегал почти до финального свистка. Конечно, хочется и играть больше, и записывать на свой счет результативные действия.
– Можете описать свои чувства от дебюта за национальную команду?
– Мне тогда очень хотелось выйти на поле, помочь ребятам, потому что матч складывался тяжело для них. Все мысли были только о футболе. Потом уже близкие и друзья поздравляли, было очень приятно.
– Беседовали с Черчесовым персонально?
– Сейчас сборная коренным образом меняется, и главному тренеру, конечно, приходится много общаться с новичками. Станислав Саламович говорил о том, что хочет видеть от меня на поле и от команды в целом.
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https://russian.rt.com/sport/article/331818-erohin-sbornaya-cherchesov
phill86
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