11:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Ерохин: "Каждый вызов в сборную России проходит с большим воодушевлением"

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Полузащитник сборной России Александр Ерохин в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что вызов в состав национальной команды не стал для него привычным явлением. По словам хавбека, даже после напряженных игр за клуб приезжаешь в сборную с новыми силами.

 
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- Вы уже не в первый раз вызываетесь в сборную. Становится ли приглашение в национальную команду привычным явлением? - вопрос Ерохину.

- Нет. Вообще вызов в сборную – это большая ответственность и дополнительные положительные эмоции. Даже после напряженных игр за клуб приезжаешь в сборную с новыми силами. Все интересно.

- Но вы уже мысленно закладываетесь на то, что вас будут вызывать?

- Мало у кого есть такое ощущение, и я не исключение. Ведь тренеры смотрят футболистов за определенный отрезок игр чемпионата.

- Дебют в составе сборной России у вас состоялся при Станиславе Черчесове в матче с командой Турции (0:0). Мандраж был?

- Мандража точно не было, наоборот, настроение было игровое плюс отличная атмосфера на стадионе в Турции.

- Спустя какое-то время работа в сборной становится рутинной?

- Нет-нет, никакой рутины нет, ведь это новые партнеры, нужно за короткий срок притереться друг к другу на поле. Играть за сборную - честь, и каждый вызов с большим воодушевлением проходит.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170322/1118006259.html

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