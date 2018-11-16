Александр Ерохин: "Как говорит главный тренер - у нас нет товарищеских матчей"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин отметил, что неудовлетворительный результат контрольного матча против Германии (0:3) расстроил, но он уже остался в прошлом. Теперь российская команда 20 ноября сыграет с командой Швеции в Стокгольме в рамках группового этапа Лиги наций.

- Результат матча неудовлетворительный, как говорит главный тренер - у нас нет товарищеских матчей, каждая встреча имеет свою важность, - цитирует "РИА Новости" Ерохина. - Естественно расстроились, сейчас матч уже в прошлом и готовимся к следующей игре со шведами. Игры с такими соперниками, как Германия, всегда тяжелые. Такие сборные очень хорошо контролируют мяч. Мы заранее знали, что будем играть вторым номером. Что-то получалось, а что-то нет.

В первую очередь мы отталкиваемся от своей игры. То, как сложится турнирная таблица, зависит только от того, как сыграют сборные.