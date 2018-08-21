Александр Ерохин: "И без Daily Mail знал, что у меня самая красивая жена"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин в интервью клубной пресс-службе признался, что слова известной уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро о том, что он является самым сексуальным игроком национальной команды, стали поводом для шуток. Также он сказал, что в Краеведческом музее Барнаула выставили его вещи.

– Приятно ли, что Наталья Орейро назвала вас самым сексуальным игроком сборной России?

– Ха, вообще это оказалось поводом для шуток партнеров. Но на тот момент нам только предстояло начать играть на чемпионате мира, так что мы были полностью погружены в работу и старались лишний раз не отвлекаться. Сказала и сказала.

– Британское издание Daily Mail признало Веронику Ерохину самой красивой женой футболиста на чемпионате мира. Как вам живется с таким знанием?

– Читал об этом, да. Порадовался за супругу. Я знал об этом и без Daily Mail!

– Вы почувствовали повышенное внимание к себе после чемпионата мира?

– Конечно, в городе многие подходят сфотографироваться или просто пожать руку. Недавно ездили с женой в "Икею", стояли в очереди у кассы, и почему-то людей улыбнуло, что футболист сборной находится там рядом с ними. Забавно, конечно. Меня даже удивляет: почему я не могу быть в "Икее"? Ничего особенного: всегда хожу в общественные места, кино, магазины за продуктами.

– Узнают ли 90-летние бабушки?

– С этим не сталкивался. Мои бабушки радовались успехам и переживали за мое здоровье, но таких историй, которые рассказывал Дзюба, со мной не происходило.

– Правда ли, что в Барнаульском краеведческом музее выставляются ваши вещи?

– Да, бутсы и зенитовская футболка. До этого там представляли экспонаты, связанные с нашим земляком Алексеем Смертиным, а сейчас обратились ко мне. Это приятно и почетно.