Александр Ерохин: "И без Daily Mail знал, что у меня самая красивая жена"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин в интервью клубной пресс-службе признался, что слова известной уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро о том, что он является самым сексуальным игроком национальной команды, стали поводом для шуток. Также он сказал, что в Краеведческом музее Барнаула выставили его вещи.
– Приятно ли, что Наталья Орейро назвала вас самым сексуальным игроком сборной России?
– Ха, вообще это оказалось поводом для шуток партнеров. Но на тот момент нам только предстояло начать играть на чемпионате мира, так что мы были полностью погружены в работу и старались лишний раз не отвлекаться. Сказала и сказала.
– Британское издание Daily Mail признало Веронику Ерохину самой красивой женой футболиста на чемпионате мира. Как вам живется с таким знанием?
– Читал об этом, да. Порадовался за супругу. Я знал об этом и без Daily Mail!
– Вы почувствовали повышенное внимание к себе после чемпионата мира?
– Конечно, в городе многие подходят сфотографироваться или просто пожать руку. Недавно ездили с женой в "Икею", стояли в очереди у кассы, и почему-то людей улыбнуло, что футболист сборной находится там рядом с ними. Забавно, конечно. Меня даже удивляет: почему я не могу быть в "Икее"? Ничего особенного: всегда хожу в общественные места, кино, магазины за продуктами.
– Узнают ли 90-летние бабушки?
– С этим не сталкивался. Мои бабушки радовались успехам и переживали за мое здоровье, но таких историй, которые рассказывал Дзюба, со мной не происходило.
– Правда ли, что в Барнаульском краеведческом музее выставляются ваши вещи?
– Да, бутсы и зенитовская футболка. До этого там представляли экспонаты, связанные с нашим земляком Алексеем Смертиным, а сейчас обратились ко мне. Это приятно и почетно.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-21-aleksandr-erokhin-znachok-zms-lezhit-doma-na-vidnom-meste-.htm