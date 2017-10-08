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12:19 | Футбол — Сборная России

Александр Ерохин: "Без нашей "помощи" кореец не забил бы два мяча в свои ворота"

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Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин отметил, что два автогола защитника корейцев в контрольном матче – результат давления игроков российской команды. Он также добавил, что на данном этапе россияне рады победе над Кореей (4:2).

 
Суббота. Москва. Россия - Корея - 4:2. Федор СМОЛОВ (№10) сумел отличиться в этом матче. А Александр Кокорин - нет.Связка Кокорина и Смолова: пока не космос. Но все впереди?

– В эпизодах с двумя автоголами вы были активно задействованы. Не обидно, что все же забили не вы?

– Самое главное, что мячи оказались в воротах. Это результат нашего давления, – сказал Ерохин. – То, что защитник отправил мяч в ворота – стечение обстоятельств, но без нашей "помощи" он вряд ли бы это сделал.

– Все, что было до 85-й минуты – лучшая игра сборной?

– Трудно так сказать. Были и ошибки, которые нужно проанализировать. Главное, что удалось добиться победы, очень этого хотели. На данном этапе рады и этому.

– Смазанная концовка сильно испортила настроение?

– Конечно, не хотелось этих двух пропущенных мячей. Но так получилось. Будем разбирать. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Nika11

Болел за Южную Корею-если бы не два автогола,ещё неизвестно чем бы все закончилось.

12:33