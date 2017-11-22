Александр Емельяненко - сборной России по футболу: "Будут проблемы, пацаны, обращайтесь"

Российский боец ММА Александр Емельяненко на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, где набивает мяч. Он также обратился к футболистам сборной России, заявив, что игроки могут к нему обращаться, если у них будут проблемы.

"В поддержку российской сборной по футболу перед чемпионатом мира! Будут проблемы, пацаны, обращайтесь!" – подписал видео Емельяненко.

Александр Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 24 победы (18 – досрочно) и потерпел семь поражений.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.