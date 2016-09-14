Александр Циклер: "Черчесов - хороший тренер"

Один из самых титулованных в прошлом футболистов "Баварии" и "Зальцбурга", а ныне тренер молодежной академии австрийского клуба Александр Циклер поделился мыслями о новом главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Какого вы мнения о российском футболе?

– Знаю из прошлого, что российские команды всегда показывали привлекательную техничную игру. Хотя, признаться, я далек от российского футбола и не готов давать ему оценки.

– Но на чемпионате Европы во Франции сборная играла катастрофически.

– Полагаю, до этого немало чего произошло. Перед чемпионатом выпали многие важные игроки, думаю, не все протекало оптимально.

– До домашнего ЧМ-2018 уже не так далеко. Мировое первенство даст толчок развитию российского футбола?

– Надеюсь. Да и верю, что оно станет толчком. Черчесов хороший тренер. Наверняка он позаботится о том, чтобы снова во всей футбольной ситуации установилось необходимое спокойствие. Он все сделает, чтобы подготовить хорошую команду к турниру в своей стране. (Ефим ШАИНСКИЙ)