21:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Циклер: "Черчесов - хороший тренер"

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2000 год. Александр ЦИКЛЕР - игрок "Баварии".Александр Циклер: "Черчесову я не забивал"

Один из самых титулованных в прошлом футболистов "Баварии" и "Зальцбурга", а ныне тренер молодежной академии австрийского клуба Александр Циклер поделился мыслями о новом главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Какого вы мнения о российском футболе?

– Знаю из прошлого, что российские команды всегда показывали привлекательную техничную игру. Хотя, признаться, я далек от российского футбола и не готов давать ему оценки.

– Но на чемпионате Европы во Франции сборная играла катастрофически.

– Полагаю, до этого немало чего произошло. Перед чемпионатом выпали многие важные игроки, думаю, не все протекало оптимально.

– До домашнего ЧМ-2018 уже не так далеко. Мировое первенство даст толчок развитию российского футбола?

– Надеюсь. Да и верю, что оно станет толчком. Черчесов хороший тренер. Наверняка он позаботится о том, чтобы снова во всей футбольной ситуации установилось необходимое спокойствие. Он все сделает, чтобы подготовить хорошую команду к турниру в своей стране. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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