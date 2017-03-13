14:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Бухаров: "Вызов в сборную России оказался для меня неожиданным"

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Нападающий "Ростова" Александр Бухаров заявил, что не ожидал вызова в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи). Также 32-летний футболист отметил, что постарается воспользоваться предоставленным ему шансом. В текущем сезоне Бухаров провел 19 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 передачи. Бухаров дважды выходил на замену в составе национальной команды в 2009 и 2010 году.

– Вызов в сборную оказался для меня неожиданным, – цитирует сайт "Ростова" Бухарова. – Благодаря партнерам по команде и нашей игре, главный тренер сборной России обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие тренера и использовать свой шанс.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10831

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Gordon

Не променял бы лучшие годы карьеры на лавку ФК "Газпром", вызывался бы чаще.

15:18

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