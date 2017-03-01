Александр Бородюк: "Слова Мутко о моем приглашении? Видимо, не дали кредит"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Александр Бородюк в интервью "СЭ" подчеркнул, что был готов возглавить основную национальную команду страны. Вчера Бородюк был назначен главным тренером сборной Казахстана.

– С Мутко по поводу работы спортивным директором в РФС вы не встречались?

– Нет.

– Виталий Леонтьевич сказал, что приглашение Бородюка требует достойной зарплаты и не может же он пойти в банк и взять кредит. Не задели эти слова?

– Спокойно уже к этому отношусь. Видимо, не дали кредит. Обид у меня нет, это его мнение. Определенную школу в сборной, работая с серьезными тренерами, я прошел, научился быть толстокожим. Кое-что просто не слышать, а воспринимать надо другие слова – о том, что происходило на поле. Критерий в любой сфере – результат, а не чьи-то слова. Так что спокойно отношусь к критике.

– Как строился разговор о возможной работе в сборной?

– Меня спросили: "Ты готов возглавить команду?" Ответил, что готов.

– После такого же ответа одного из претендентов разговор, по моей информации, свелся к обсуждению насущных проблем в российском спорте – в частности борьбе с допингом.

– Со мной такого не было. Просто поговорили о футболе, о его развитии. (Сергей ЕГОРОВ)

Александр Бородюк: "Сказал, что готов возглавить сборную. Через неделю назначили Черчесова"