Александр Бородюк: "Против сборной Швеции можно играть"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что против Швеции можно играть. Однако он также добавил, что шведы дисциплинированная команда.

– С точки зрения турнирной таблицы и психологии, против сборной Швеции можно играть, – сказал Бородюк в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". -​ Там нет таких скоростных игроков, но это атлитичная команда, которая постоянно играет в свой в футбол, ни под кого не подстраивается. Очень дисциплинированная команда.

Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.