Александр Бородюк: "Предложил Черчесову провести товарищеский матч в ноябре"

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о том, что он общался со Станиславом Черчесовым, который возглавляет национальную команду России. По его словам, многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира.

- Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре, - цитирует vesti.kz Бородюка. - Но не знаю, как все сложится. В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает.