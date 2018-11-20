Александр Бородюк: "Правильный путь развития футбола - воспитанники ДЮСШ, а не иностранцы с паспортами"

Бывший тренер сборной России​​ Александр Бородюк считает, что нужно развивать молодых игроков, а не надеяться на иностранцев, которые получают российские паспорта.

- Ари в сборной России? Здесь два варианта развития событий, – сказал Бородюк в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". -​ В основе лежит то, как РФС и тренерский штаб видят дальнейшее развитие футбола. Если мы пойдем по пути давать паспорта, чтобы легионеры играли, то это неправильно, на мой взгляд. Все-таки правильный путь развития футбола - воспитанники ДЮСШ. Нужно улучшить контроль селекционной работы. Появляется у нас хорошая молодежь, но в клубах нужно больше доверия.