Александр Бородюк: "Научили Хиддинка и Адвоката некоторым словам на русском. Улыбалась вся команда"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в гостях у программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту" рассказал о том, как Гус Хиддинк и Дик Адвокат справлялись с проблемами с русским языком.

– Тренер-иностранец, работающий в России, должен выучить язык? Ведь Хиддинк, не зная его, взял бронзу Евро, а Каррера выиграл со "Спартаком" золото.

– В любой деятельности критерием является результат. Если он достигнут, то вопросов нет. Оптимальный вариант, когда тренер знает язык, но это не самое главное. Важнее – отношение к сборной, к стране. Гуса мы, кстати, научили определенным словам, Дик тоже кое-что знал. И вся команда улыбалась, когда они произносили эти слова.

– Какие же?

- Ну, из народного лексикона.

– Матом никто из них не ругался?

– Мы их научили, но Хиддинк и Адвокат – интеллигентные люди, и понимали, когда можно сказать, а когда – нельзя.

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