17:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Беленов: "Желаю Акинфееву здоровья. Мне же надо показать свой максимум"

Игорь АКИНФЕЕВ и Александр БЕЛЕНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ и Александр БЕЛЕНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Голкипер "Анжи" Александр Беленов прокомментировал свой вызов в сборную России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал вратаря "Анжи" на контрольный матч против Коста-Рики вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который отправится на медобследование в Германию.

 
Алан ДЗАГОЕВ (слева) и Федор СМОЛОВ (третий слева) не помогут сборной в ближайшей игре, а Дмитрий ПОЛОЗ (справа) пополнил ее состав.Кудряшова, Дзагоева и Смолова в сборной заменят Щенников, Панченко и Полоз

– Сегодня позвонили из клуба и сборной, сообщили эту новость. Конечно, для меня это большая честь, – сказал Беленов.

– Нет мысли, что вас вызвали только из-за травмы Акинфеева?

– Игорю я желаю здоровья. Что касается меня, то я очень рад попасть в национальную команду.

– Вы как-то сказали, что очень сложно попасть в сборную, если ты не играешь в Москве и Питере. Но сейчас в команду вызваны голкиперы из Ростова-на-Дону, Краснодара и Махачкалы. Ситуация поменялась?

– "Краснодар" и "Ростов" играют в еврокубках, как "Зенит" и ЦСКА. Так что вратари этих клубов на виду.

– А как же "Анжи"?

– Надеюсь, "Анжи" тоже скоро сыграет в еврокубках. Пока я надеваю перчатки и бутсы, буду выкладываться на поле. Сборная – цель для каждого вратаря.

– В этой сборной вы третий вратарь? Рассчитываете сыграть с Коста-Рикой?

– Думаю, не стоит говорить, кто теперь первый, а кто третий. Стас Крицюк провел неполный матч за сборную, Сослан Джанаев, по-моему, вообще не играл. Конечно, Игорь Акинфеев стоит особняком. Мне же остается пахать на тренировках, выкладываться. А дальше уже тренеры решат, кто должен стоять в воротах в предстоящем матче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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armi

Акинфееву ВСЕГДА только ЗДОРОВЬЯ!!!! Беленов - молодец! Он давно это заслужил. Всякие лодыгины, крицуки, кержи-младшие - это не сборная, а СБРОДНАЯ!!!!!

18:01

Andrei777777

Все верно . Конифею нужно готовиться к установлению новых рекордов в ЛЧ . Для этого тоже силы нужны .

17:59

serzheo

Акинфеев - здоровья. Токмо - давай из сборной - с концами.... Со своими корешами из центра обороны. В общем давай до свидания - здоровья.

17:55

Блудный Свин .

Капец :( Игорян :(

17:45

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