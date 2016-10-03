Александр Беленов: "Желаю Акинфееву здоровья. Мне же надо показать свой максимум"

Голкипер "Анжи" Александр Беленов прокомментировал свой вызов в сборную России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал вратаря "Анжи" на контрольный матч против Коста-Рики вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который отправится на медобследование в Германию.
– Сегодня позвонили из клуба и сборной, сообщили эту новость. Конечно, для меня это большая честь, – сказал Беленов.
– Нет мысли, что вас вызвали только из-за травмы Акинфеева?
– Игорю я желаю здоровья. Что касается меня, то я очень рад попасть в национальную команду.
– Вы как-то сказали, что очень сложно попасть в сборную, если ты не играешь в Москве и Питере. Но сейчас в команду вызваны голкиперы из Ростова-на-Дону, Краснодара и Махачкалы. Ситуация поменялась?
– "Краснодар" и "Ростов" играют в еврокубках, как "Зенит" и ЦСКА. Так что вратари этих клубов на виду.
– А как же "Анжи"?
– Надеюсь, "Анжи" тоже скоро сыграет в еврокубках. Пока я надеваю перчатки и бутсы, буду выкладываться на поле. Сборная – цель для каждого вратаря.
– В этой сборной вы третий вратарь? Рассчитываете сыграть с Коста-Рикой?
– Думаю, не стоит говорить, кто теперь первый, а кто третий. Стас Крицюк провел неполный матч за сборную, Сослан Джанаев, по-моему, вообще не играл. Конечно, Игорь Акинфеев стоит особняком. Мне же остается пахать на тренировках, выкладываться. А дальше уже тренеры решат, кто должен стоять в воротах в предстоящем матче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
armi
Акинфееву ВСЕГДА только ЗДОРОВЬЯ!!!! Беленов - молодец! Он давно это заслужил. Всякие лодыгины, крицуки, кержи-младшие - это не сборная, а СБРОДНАЯ!!!!!
18:01
Andrei777777
Все верно . Конифею нужно готовиться к установлению новых рекордов в ЛЧ . Для этого тоже силы нужны .
17:59
serzheo
Акинфеев - здоровья. Токмо - давай из сборной - с концами.... Со своими корешами из центра обороны. В общем давай до свидания - здоровья.
17:55
Блудный Свин .
Капец :( Игорян :(
17:45