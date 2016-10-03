Александр Беленов: "Желаю Акинфееву здоровья. Мне же надо показать свой максимум"

Голкипер "Анжи" Александр Беленов прокомментировал свой вызов в сборную России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал вратаря "Анжи" на контрольный матч против Коста-Рики вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который отправится на медобследование в Германию.

– Сегодня позвонили из клуба и сборной, сообщили эту новость. Конечно, для меня это большая честь, – сказал Беленов.

– Нет мысли, что вас вызвали только из-за травмы Акинфеева?

– Игорю я желаю здоровья. Что касается меня, то я очень рад попасть в национальную команду.

– Вы как-то сказали, что очень сложно попасть в сборную, если ты не играешь в Москве и Питере. Но сейчас в команду вызваны голкиперы из Ростова-на-Дону, Краснодара и Махачкалы. Ситуация поменялась?

– "Краснодар" и "Ростов" играют в еврокубках, как "Зенит" и ЦСКА. Так что вратари этих клубов на виду.

– А как же "Анжи"?

– Надеюсь, "Анжи" тоже скоро сыграет в еврокубках. Пока я надеваю перчатки и бутсы, буду выкладываться на поле. Сборная – цель для каждого вратаря.

– В этой сборной вы третий вратарь? Рассчитываете сыграть с Коста-Рикой?

– Думаю, не стоит говорить, кто теперь первый, а кто третий. Стас Крицюк провел неполный матч за сборную, Сослан Джанаев, по-моему, вообще не играл. Конечно, Игорь Акинфеев стоит особняком. Мне же остается пахать на тренировках, выкладываться. А дальше уже тренеры решат, кто должен стоять в воротах в предстоящем матче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)