Александр Беленов: "Вызов в сборную - ничего грандиозного и сверхъестественного"

Вратарь "Анжи" Александр Беленов, вызванный в сборную России, подчеркнул, что надеялся на приглашение в национальную команду. Беленов перед товарищеским матчем с Коста-Рикой заменит получившего травму Игоря Акинфеева из ЦСКА.

– Первыми новость сообщили клубные руководители, – цитирует официальный сайт "Анжи" Беленова. – Сегодня в обед позвонили.

– Для вас ведь это не первый вызов в сборную России? Еще Фабио Капелло приглашал, но тогда вы так и не сыграли.

– Ну да. У меня дежавю. Как и тогда, четыре года назад, сборная снова играет в Краснодаре, снова осенью. Все то же самое.

– Кто из знакомых первым позвонил, поздравил?

– Да звонков, на самом деле, было много – я, если честно, сам в шоке. Звонили даже те, кто лет пять не звонил.

– Где вас застала новость? В Москве?

– Нет, я в Белгороде был, дома, у мамы. Обрадовались вместе с мамой.

– Были какие-то планы на выходные? Вызов в сборную не помешал?

– Были планы побыть дома. Но сборная – это же в радость. Поэтому с хорошими эмоциями собрался и поехал.

– Сильные эмоции?

– Приятно, конечно. А так, ничего грандиозного, ничего сверхъестественного.

– Было предчувствие, исходя из собственной игры в сезоне, что такой вызов может состояться?

– Надеялся, что вызовут. Понимал, что, если буду приносить в первую очередь пользу "Анжи", заметят.

– С главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым еще не общались?

– С тренером – еще нет, говорил пока только с администратором сборной, бытовые вопросы обсуждали.

– Значит, завтра отправляетесь в Краснодар, где 9 октября пройдет товарищеская игра со сборной Коста-Рики?

– Нет, я уже отправился. В дороге. Завтра буду в Краснодаре.