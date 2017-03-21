Александр Беленов: "Пенальти не пробивали, но это еще предстоит"

Вратарь сборной России Александр Беленов после тренировки команды на сборе в Краснодаре ответил на вопросы журналистов, заметив, что он спокойно относится к признанию со стороны СМИ и коллег, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Отрабатывали игровые моменты, тактические, - говорит Беленов. - Пенальти не пробивали, но это еще предстоит. Я попадал в списки и рейтинги лучших футболистов? Да, ребята напоминают, а так спокойно отношусь к своим достижениям. Я неоднократно говорил, что вызов в сборную - честь для любого футболиста. Никакого разговора не было о том, сыграю ли я. Это бессмысленно. Каждый игрок должен быть готов выйти в любой момент.