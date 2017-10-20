Александр Алаев: "В марте, вероятно, сыграем с Францией"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что при подготовке к чемпионату мира сборная проведет 20 матчей. По его словам, один из них, возможно, будет против национальной команды Франции.

– В целом считаете наш календарь товарищеских матчей полноценным?

– А можем вместе подвести предварительные итоги. Готовясь к чемпионату мира, сборная в итоге проведет 20 матчей (если бы команда вышла из группы на Кубке конфедераций, было бы 22). Из этих 20, если все будет по нашему плану, 16 сыграем дома, 4 – на выезде. По зонам: 9 соперников представляют Европу, 3 – Латинскую Америку, 3 – Азию, 2 – Африку, 1 – Океанию. 10 наших соперников уже прошли на чемпионат мира. И 7 сборных – из топ-10 рейтинга ФИФА.

– В мартовское окно сыграем еще и с Францией?

– Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведем переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева