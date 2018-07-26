13:54 | Футбол — Сборная России

Александр Алаев: "У РФС нет долгов, которые могли бы привести к судам"


После окончания заседания исполкома РФС и.о. президента футбольного союза Александр Алаев рассказал о финансовом положении организации. 

- Денег, которые заработаны на чемпионате мира, хватит, чтобы закрыть долги РФС?

- РФС не имеет просроченной кредиторской задолженности. А финансово-хозяйственная деятельность всегда влечет долги. У нас нет долгов, которые привели бы к судебным разбирательствам. А деньги от чемпионата мира пойдут на то, что мы ранее обговаривали с исполкомом и тренерским штабом сборной. 

Финансовый вопрос у нас остро уже не стоит. Игроки все понимают и идут нам навстречу. Все цивилизованно и это общее достижение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

 

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