Александр Алаев: "У РФС нет долгов, которые могли бы привести к судам"

После окончания заседания исполкома РФС и.о. президента футбольного союза Александр Алаев рассказал о финансовом положении организации.

- Денег, которые заработаны на чемпионате мира, хватит, чтобы закрыть долги РФС?

- РФС не имеет просроченной кредиторской задолженности. А финансово-хозяйственная деятельность всегда влечет долги. У нас нет долгов, которые привели бы к судебным разбирательствам. А деньги от чемпионата мира пойдут на то, что мы ранее обговаривали с исполкомом и тренерским штабом сборной.

Финансовый вопрос у нас остро уже не стоит. Игроки все понимают и идут нам навстречу. Все цивилизованно и это общее достижение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)